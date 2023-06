Meteo, maltempo e fresco ad inizio settimana

Ancora instabilità e maltempo nei primi giorni della settimana, legati anche a perturbazioni in transito da ovest. Tuttavia questa dovrebbe essere l'ultima fase di maltempo di stampo primaverile, dal fine settimana con buona probabilità inizierà la vera e propria estate.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, lunedì 12 a giovedì 15 giugno

Cielo in generale irregolarmente nuvoloso, con piogge, rovesci e temporali sparsi, principalmente al pomeriggio sui rilievi alpini ed appenninici, di sera e di notte (in particolare tra oggi e domani) anche sulle pianure, dove potranno risultare di forte intensità con locali ed estesi allagamenti. Sulle pianure miglioramento già da mercoledì. Sulle coste generalmente sereno o poco nuvoloso, anche se non si escludono episodi di precipitazioni in transito dai rilievi o dal mare nella mattinata di domani.

Temperature in leggero calo per l'ingresso di aria fresca dall'Europa nordorientale, con valori ancora poco al di sotto della media almeno fino a mercoledì. Le massime saranno comprese tra 22 e 26 °C, localmente più basse ove la copertura nuvolosa e le precipitaizoni insisteranno di più, mentre più alte ove sarà più soleggiato. Le minime si attesteranno tra i 15 e i 20 °C.

Venti in generale deboli e variabili tranne tra oggi e domani che saranno per lo più dai quadranti nordorientali su pianure, settentrionali su Liguria. Possibili inoltre forti raffiche di vento durante i temporali più intensi.

Da venerdì 16 giugno

L'instabilità calerà drasticamente nel weekend, per l'arrivo di aria più calda e stabile di origine africana, che finalmente ci porterà il primo weekend di stampo più estivo di quest'anno.

