Processo Tirreno Power, "Uniti per la Salute" dopo l'arringa della difesa: "Conseguenze sanitarie delle emissioni certificate dal CNR"

Prosegue in Tribunale a Savona il processo Tirreno Power. Nella giornata odierna, dopo la requisitoria del Pm e le richieste delle parti civili, c'è stata l'arringa del legale dell'azienda. A seguito delle parole dell'avvocato Paola Severino, ecco la posizione di "Uniti per la Salute":

"Prendiamo atto della discussione conclusiva del legale di Tirreno Power all'udienza di oggi - si legge in una nota - Con il massimo rispetto per le competenze e capacità del difensore della società, ci permettiamo di condensare il nostro modesto commento di associazione di cittadini sulla vicenda processuale in poche semplici considerazioni. Abbiamo avuto sul nostro territorio per molti anni, in pieno centro abitato, una centrale termoelettrica che bruciava ogni anno enormi quantità di carbone, con le conseguenti emissioni di grandi quantità di sostanze pericolose dai camini e dal carbonile. Per quanto riguarda ad esempio la sola Anidride solforosa (SO2) a fronte di un valore massimo indicato dalle BAT (migliori tecniche disponibili) stabilite dall'Unione europea di 200mgNm3, l’azienda ha esercitato per anni i gruppi a carbone con emissioni di gran lunga più elevate, sul presupposto che non era in grado di fare diversamente; salvo dichiarare, ma solo dopo il sequestro penale del 2014, di essere perfettamente in realtà in grado di rispettare da subito questi valori di SO2 “tale significativa riduzione sarà raggiunta da subito grazie all’implementazione di alcune misure straordinarie di carattere gestionale”. Qui secondo noi sta un punto determinante, indipendentemente dal fatto che questi valori fossero cogenti o meno, essi comunque costituivano a partire dall'anno 2006 una precisa direttiva del settore, che erano chiamati a seguire tutti i gestori dei grandi impianti combustione d'Europa. Una cautela nei confronti delle migliaia di cittadini che vivono in questo territorio, che Tirreno Power non ha tuttavia rispettato, pur potendolo fare".