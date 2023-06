Savona, lite in un locale di Corso Viglienzoni: interviene la Polizia

Scoppia una lite all'esterno di un locale di Corso Viglienzoni a Savona e scatta l'intervento della Polizia per sedare gli animi.

Nella serata di ieri sarebbe scattata una rissa nel quartiere di Santa Rita all'incrocio con via De Amicis nei pressi della pizzeria ristorante presente lì in zona.

L'allarme nell'Oltreletimbro è già stato lanciato da diverso tempo visto che sempre più spesso si stanno verificando liti tra persone ubriache e bivacchi nei giardini pubblici da parte di senza tetto o sbandati.

Circa un mese fa alla mensa Caritas di Via De Amicis c'è stato un incontro dell'amministrazione comunale con i residenti del quartiere, dove gli abitanti della zona della parrocchia San Paolo avevano evidenziato come la collaborazione con la Caritas stia funzionando bene, ma la situazione è più complicata per la parte verso Piazza delle Nazioni.