Festival della Canzone in Lingua Ligure, a San Giorgio di Albenga conclusasi la 22esima edizione

In copertina: le ragazze del nuoto sincronizzato della Rari Nantes premiate come "Ligure Illustre 2022"

Si è concluso a San Giorgio di Albenga il 22º Festival della Canzone in Lingua Ligure. La manifestazione ha avuto luogo nelle serate del 9 e 10 giugno, presso l'area manifestazioni messa a disposizione dalla Parrocchia San Giorgio, con la partecipazione di undici gruppi musicali e nove solisti provenienti da ogni parte della Liguria. L'organizzatrice Silvia Bazzano ha presentato l'evento, affiancata dalla giovanissima Cecilia Bongiovanni e, per la serata finale, dal presentatore Andrea Caretti.

La giuria, composta da Emanuele Garibaldi (memoria storica del Festival), Gianni Gollo (musicista), Giorgio Oddone (regista e autore teatrale di commedie dialettali genovesi), Alberto Sgarlato (giornalista), Stefano Pastorino (voce di SkyLab), il mago Gabriele Gentile, l'attore teatrale Giorgio Caprile e il cantante Michele, ha valutato le esibizioni dei partecipanti.

Il primo premio per i gruppi è stato assegnato ai "Grandi e Fanti" di Riomaggiore per la loro canzone "Sentu Lune" (Cento Lune), che narra la storia di un uomo che, per dieci anni, ha cercato invano di ritrovare il fratello rapito dai saraceni sbarcati in Liguria nel medioevo. Al secondo posto si sono classificati "I Strufuggi" di Recco col brano "Sinque Metri", mentre i genovesi "Martin Padela" hanno raggiunto il terzo posto con la canzone "Lerfe".

Nella categoria dei solisti, il primo classificato è stato Renzo Graglia di Imperia, che ha emozionato il pubblico con "Logge de Santa Cea". Al secondo posto si è piazzato Attilio Valeri di Rossiglione con "A me poe" a mio padre, mentre al terzo posto si è distinto Francesco Arrigoni di Cadibona con "Garibaldi".

Il premio per il miglior testo è stato assegnato a Goffredo D'Aste di Genova per la sua canzone "O mae amò" (Il mio amore).

Durante l'evento, è stato dedicato un premio speciale alla memoria di Elmo Bazzano, che è stato consegnato al complesso Vico 28 di Villanova d'Albenga e Imperia.

Inoltre, in concomitanza con il festival, è stato consegnato il premio "Riconoscimento Elmo Bazzano - Ligure Illustre 2022" alla squadra di nuoto sincronizzato della Rari Nantes Savona. La consegna del premio è stata effettuata dal Presidente del Coni provinciale savonese, Roberto Pizzorno.

L'evento è stato patrocinato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Albenga.