Albenga, incontro informativo gratuito su prevenzione e difesa personale femminile

Un incontro informativo e di sensibilizzazione dedicato alla sicurezza e alla consapevolezza personale femminile: è questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’ASD Kombat Team di Albenga, organizzato in collaborazione con la consigliera comunale Barbara Vullo, in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 20.00 presso il Palazzetto Palamarco (via Romagnoli 5).

L’evento, gratuito e aperto alla cittadinanza femminile, non si configura come un corso di difesa personale, ma come un percorso informativo volto a fornire strumenti di conoscenza, prevenzione e lettura delle situazioni di rischio, con particolare attenzione alle dinamiche psicologiche, comportamentali e contestuali legate alla sicurezza personale.

Nel corso della serata verranno affrontati temi legati alla consapevolezza del proprio spazio, delle relazioni e dei segnali di pericolo, offrendo indicazioni di carattere generale su atteggiamenti e strategie di prevenzione, senza alcuna finalità agonistica o addestrativa.

Afferma la consigliera comunale Barbara Vullo: “L’educazione affettiva rimane sempre il primo e più importante strumento per prevenire la violenza perché è attraverso il rispetto, la consapevolezza delle relazioni e il riconoscimento dei propri e altrui confini che si costruisce una società più giusta e sicura. Purtroppo, però, le carenze ancora presenti su questo tema rendono necessario affiancare all’educazione anche momenti di informazione che aiutino a riconoscere quando ci si trova effettivamente in una situazione di rischio e a sapere come comportarsi. In un mondo ideale non dovrebbe esserci alcun motivo per doversi difendere, perché la violenza non dovrebbe esistere: auspichiamo di andare sempre più in questa direzione, anche se la cronaca quotidiana ci ricorda che c’è ancora molta strada da fare. Per questo iniziative come questa hanno un valore importante per la comunità. È fondamentale continuare a promuovere momenti di dialogo su questi temi, affinché le donne possano sentirsi più informate e più consapevoli”.

L’incontro nasce con l’intento di creare uno spazio di dialogo e informazione, favorendo una maggiore attenzione collettiva ai temi della sicurezza e del benessere personale.