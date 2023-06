I ragazzi della Gmg si ritrovano a Finalpia

Mercoledì 14 giugno dalle ore 18 alle 22 presso la spiaggia in uso ai Benedettini Sublacensi - Cassinesi, nel borgo Finalpia, i circa novanta iscritti alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù, in programma dall'1 al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo, si ritroveranno per un incontro preparatorio.