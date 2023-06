Borghetto S. Spirito, il Consiglio comunale approva il nuovo statuto e i patti parasociali di SAT

Proprio il sindaco Canepa, in passato, era stato tra i più critici su diverse questioni legate all'affidamento dell'Ato dei rifiuti: "Tutte le osservazioni che avevo sollevato, a parte una marginale, erano state accolte - ha aggiunto il primo cittadino - sono soddisfatto del risultato e mi fa piacere che il tutto sia stato raggiunto nei tempi in maniera tale da non mettere a rischio l'affidamento in house del servizio".