Borgio Verezzi, tensioni in Consiglio comunale ma Murrighile stempera: "Critiche sul piano politico, mai su quello personale"

Lo scorso 8 giugno si è tenuto l’ultimo Consiglio comunale che ha visto fra gli altri punti tre interpellanze presentate dal gruppo di minoranza "Borgio Verezzi x tutti".

"Abbiamo chiesto spiegazioni sulla diffida alla Società Servizi Ambientali che l’Assemblea dei Sindaci ha presentato qualche settimana fa come appreso dai numerosi articoli di giornale, azione legale presentata dopo le ennesime disattese rassicurazioni offerte dalla Società verso i comuni e i cittadini che proseguono a pagare per un servizio inesistente - spiegano dal gruppo di minoranza - Ci siamo dichiarati insoddisfatti della risposta ricevuta in quanto crediamo che una seria mobilitazione cittadina sia la strada più giusta da percorrere. Abbiamo chiesto poi informazioni sullo stato del collegamento della passeggiata con quella di Pietra Ligure andando a risolvere un pericoloso passaggio che si è obbligati a fare camminando a lato di una strada altamente trafficata come la via Aurelia. La risposta è stata vaga e poco chiara andando infine a rassicurarci che il costoso rinnovamento del tratto compreso dal complesso Ex Lido al complesso Rivamare (opera che dovrebbe partire a fine estate nonostante in campagna elettorale le promesse fatte parlavano di tempi più celeri), è solo l’inizio e in futuro si penserà anche al collegamento".

"I tempi quindi si allungano notevolmente e per un qualcosa richiesto a gran voce da molti cittadini e turisti non resta che aspettare e vedere se mai ci sarà un progetto che vada in questo senso - proseguono da 'Borgio Verezzi x tutti' - L’ultima interrogazione verteva sul futuro sottopasso che sorgerà in corrispondenza di viale C. Colombo. Nonostante ci sia stato risposto che è una questione già affrontata e che non c’è niente di nuovo da settembre 2021, in realtà l’assessore esterno Locatelli ci ha informato di numerosi incontri, avvenuti anche di recente, sul progetto in questione, progetto su cui continuiamo fermamente a pronunciarci contrari. Riteniamo infatti come già detto che di questa grande opera che sta occupando sforzi e lavori di tutta l’Amministrazione non ne vediamo né l’utilità né l’urgenza, il nostro paese ha bisogno sicuramente di più importanti e necessari lavori".

"Qualche tensione si è nuovamente venuta a creare e la cosa come sempre dispiace, vorrei fosse chiaro una volta per tutte che qualsiasi critica che muoviamo è formulata sul piano politico - aggiunge Gabriele Murrighile, capogruppo di minoranza - Mai ci siamo permessi di criticare a livello personale i colleghi della maggioranza. I nervosismi come ho ribadito a fine consiglio sono inutili e controproducenti. Non possiamo esimerci dal fare critiche, questo è il ruolo della minoranza, può risultare antipatico, sgradevole per l’amministrazione, ma purtroppo cose da criticare nel nostro paese ce ne sono e non poche e il nostro compito è quello di evidenziarle. Finalmente però, per la prima volta, Sindaco e maggioranza hanno risposto nel merito, questo ha potuto evidenziare sia la nostra distanza di visione sia la modestia dell’azione amministrativa suscitando un’ingiustificata reazione della consigliera Garofalo che ha confuso un giudizio politico, anche severo e netto, con un’offesa personale inesistente".

"Quando si muove una contestazione sulla visione politica della maggioranza questo non significa criticare l’operato di un singolo, nessuno pensa che non ci sia anche del lavoro dietro, nessuno nega la complessità della macchina comunale, non abbiamo sminuito mai il lavoro fatto dai colleghi consiglieri, ma purtroppo se il risultato è disatteso o non soddisfacente noi abbiamo il dovere di dirlo e farlo presente - continua Murrighile - Voglio ricordare inoltre che come gruppo di minoranza abbiamo portato in meno di due anni più di 20 proposte per arricchire il dialogo, per dare nuove idee di cui solo una accettata. Continueremo a farlo, continueremo a lavorare per arricchire il dialogo con proposte e critiche sempre costruttive e concrete".