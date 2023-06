Spanò (Europa Verde – Verdi): "La politica del presidente Toti e della Giunta regionale sta fallendo su tutti i fronti"

"La politica del Presidente e della Giunta Regionale della Liguria sta fallendo su tutti i fronti, cito la sanità, il regolamento che permetterà di costruire in aree esondabili, la questione dei cinghiali nelle aree urbane e relativa gestione della caccia, la 'rapallizzazione' che sta interessando tutta la nostra regione, l’elenco sarebbe lungo. Forse meglio dare la priorità sfilando sui red carpet, con stampa e tv al seguito? Tornando alle varie problematiche, ritengo che si voglia 'americanizzare' la nostra sanità, medici di base inascoltati e, a causa di pratiche burocratiche, vengono ingolfati di lavoro, tempo prezioso che potrebbe essere utilizzato a favore dei loro assistiti. Parlo per esperienza personale, se vuoi eseguire un esame in tempi brevi non ti resta che rivolgerti con portafoglio alla mano ben gonfio alle strutture private. Basta pensare che per una ecografia tiroidale occorrono circa nove mesi, mentre in una struttura privata si può accedere il giorno successivo. Per quanto concerne la questione degli ungulati, che scendono nelle aree urbane, si pensa solo ed esclusivamente ad abbatterli (sarebbe interessante sapere dove finiscono gli esemplari abbattuti ), mentre ci sarebbero metodi meno cruenti, come ad esempio alimentarli sulle alture, possibilmente con mangime antifecondativo, così facendo troverebbero cibo e non scenderebbero più nei centri urbani. A questo proposito vale la pena di ricordare che se abbiamo l’invasione degli ungulati dobbiamo 'ringraziare' i cacciatori che parecchi lustri fa chiesero ai politici di turno il permesso di introdurli, richiesta che venne subito accettata, come uso dire spesso tira più il voto di un cacciatore che cento buoi".



Così, attraverso una nota stampa, Angelo Spanò, co-portavoce metropolitano di Europa Verde – Verdi.