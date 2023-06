Cairo, Fipe Confcommercio riorganizza la struttura cittadina: la nuova delegata è Francesca Pera (FOTO e VIDEO)

Fipe Confcommercio prosegue il percorso di rafforzamento e rappresentanza sul territorio savonese. L'incontro in programma nella serata di ieri a Cairo Montenotte, nei locali della Soms, è stato l'occasione per presentare la riorganizzazione della struttura sindacale cittadina, partendo innanzitutto dal nuovo delegato. Una scelta ricaduta su Francesca Pera.

"Cairo ricopre una centralità assai importante in Val Bormida - spiega Carlomaria Balzola, presidente Fipe-Confcommercio provincia di Savona - Abbiamo tante progettualità da portare all'attenzione del comune. Siamo felici di aver individuato in Francesca Pera una figura importante. La sua famiglia è nel tessuto economico da molto anni".

"Saremo molto attenti nel poter veicolare informative, informazioni e proposte al comune. L'obiettivo? Creare un prodotto turistico innovativo", conclude Balzola.

"Sono molto contenta di questa opportunità - aggiunge Francesca Pera - Come esercente sul territorio, nonché membro dell'amministrazione comunale, cercherò di dare voce in capitolo a certe situazioni molto importanti".

Durante l'incontro si è parlato anche della Cassa Commercio Liguria: un mix di interventi agevolativi per supportare in modo flessibile le esigenze di liquidità delle micro, piccole e medie imprese, che hanno la possibilità di ottenere prestiti meno onerosi in modo semplice e in alcuni casi, anche contributi a fondo perduto al 50%.

Ai contributi possono accedere le attività in possesso del marchio "botteghe storiche" e/o riconosciute dal marchio "Liguria Gourmet", oppure le imprese da almeno vent'anni o ubicate in comuni con meno di 5 mila abitanti, le ditte femminili, i giovani under 35 e le società avviate da meno di un anno.

Tali agevolazioni consentono l'ampliamento o la modifica di chioschi e dehors, l'acquisto di automezzi nuovi di classe Euro 6 a fronte di demolizione e l'investimento in soluzioni energetiche (Copertura del costo della garanzia fino al 3%, nonché degli interessi bancari con tasso al 2%). Il termine per la rendicontazione delle spese è stato prorogato al 30 settembre 2023.