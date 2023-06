L'ammiraglio Liardo inaugura la nuova sezione della Capitaneria di Porto di Vado e saluta il savonese

Mattinata di saluti alle autorità del savonese per l'attuale Direttore Marittimo della Liguria, l'Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo, che il prossimo 7 luglio lascerà il posto all'Ammiraglio Ispettore Piero Pellizzari alla guida della Guardia Costiera ligure per passare al ruolo di vice comandante generale del Corpo.

Una mattinata densa di appuntamenti con le autorità civili della provincia cominciata con l'incontro in Prefettura col Prefetto Gullotti, il quale ha ringraziato il Capo del Compartimento marittimo regionale uscente ringraziandolo per il suo servizio nella nostra regione sottolineandone determinazione, visione per il futuro e capacità di collaborare con gli altri attori del territorio. Il dottor Gullotti ha anche espresso un particolare apprezzamento per i notevoli risultati ottenuti nel campo delle delicate attività svolte, vanno dalla ricerca e salvataggio in mare alla protezione dell'ambiente marino, fino alla sicurezza della navigazione e delle infrastrutture marittime.

Alla fine dell'incontro, il Prefetto ha augurato all'Ammiraglio Liardo il meglio per il suo nuovo incarico, sperando che le sue straordinarie qualità umane e professionali gli portino ulteriori riconoscimenti significativi.

Dopodiché il saluto è stato col sindaco di Savona Marco Russo, in Tribunale col presidente Lorena Canaparo e il Procuratore Capo Ubaldo Pelosi, e infine a Palazzo Nervi dove ha incontrato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e una nutrita rappresentanza dei sindaci o loro rappresentanti dei comuni costieri.

Nel pomeriggio, il Direttore Marittimo ha incontrato il professor Agostino Bruzzone del D.I.M.E. (Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti) della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova per una breve visita al plesso universitario savonese.

A conclusione dell’intensa giornata istituzionale, l'ammiraglio Liardo, insieme al Prefetto e al sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, ha inaugurato a Vado Ligure la nuova sezione staccata della Capitaneria di Porto di Savona.

Nel corso della cerimonia è stato tagliato il tradizionale nastro tricolore ed è stata scoperta la targa con lo stemma della Repubblica italiana. Successivamente il cappellano militare, don Massimo Gelmi, ha impartito la benedizione della nuova sede.

"Con la crescita esponenziale del traffico marittimo a Vado Ligure si è, infatti, reso necessario implementare la presenza della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera in un’ottica di sempre maggiore prossimità al territorio ed alle sue esigenze. L’antica palazzina demaniale, costruita sul lungomare di Vado Ligure nel 1948, è dotata di moderni e funzionali alloggi per il personale e di Uffici amministrativi ed operativi che saranno progressivamente attivati" spiegano dalla Capitaneria di Porto.