Tavolo sicurezza, il sindaco di Albenga: "Prefettura pronta a dislocare più forze sul territorio"

Si è svolto questa mattina in Prefettura il tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica richiesto dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis nel mese di maggio, per discutere di alcuni specifici e singoli episodi accaduti sul territorio che hanno riguardato in particolare persone già note alle Forze dell'ordine.

“Quello di cui abbiamo discusso durante l'incontro con il Prefetto Enrico Gullotti è stato il verificarsi di alcuni episodi che hanno riguardato alcuni soggetti già noti alle Forze dell'ordine le quali erano già a conoscenza della situazione – afferma il sindaco Tomatis -. È importante sottolineare che i responsabili dei disordini verificatisi sono stati tutti prontamente individuati e, laddove se ne sono presentati i presupposti, assicurati alla giustizia”.

“Albenga è una città turistica che presenta alcune peculiarità non inerenti a problemi legati alla Movida, ma per i quali è necessaria un’attenzione particolare – prosegue il primo cittadino -. Come Amministrazione stiamo cercando di destinare più agenti possibile ad un servizio di presidio del territorio nelle zone a maggior criticità tenendo in considerazione che il territorio è molto vasto e le attività e i servizi dei quali si deve occupare la Polizia Locale sono molteplici”.

“Il Prefetto ci ha assicurato che sarà posta una particolare attenzione al nostro territorio, una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine in città non solo in servizi straordinari interforze, ma come presidio continuo del territorio”, conclude Tomatis.