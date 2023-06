Non c'è pace per gli utenti di Libero, in down da stamattina la posta elettronica

Non c'è pace per gli utenti di Libero che a distanza di qualche mese devono fare ancora i conti questa mattina con il down della piattaforma che da qualche ora risulta inaccessibile.

Tantissime le segnalazioni provenienti da tutta Italia: stamattina, 14 giugno, non si riesce ad accedere alla mail, a fare il login e in alcuni casi nemmeno a visualizzare il sito web.

"Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e invitiamo a riprovare più tardi", la scritta che appare sullo schermo da parte dell'azienda.