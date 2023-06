Sentiero GAL, inaugurato il primo tratto a Cisano sul Neva: il progetto unisce 16 comuni

E’ stato inaugurato, ieri pomeriggio, a Cisano sul Neva, il primo tratto della rete sentieristica che unisce 16 comuni, da Testico a Balestrino, inserito nel progetto GAL (Gruppo di Azione locale) Valli Savonesi per il miglioramento e il potenziamento della rete sentieristica, finanziato per 300 mila euro dal comune di Cisano, Ente capofila, tramite il Fondo PSR della Regione Liguria.

Presenti all’inaugurazione, in occasione dell’arrivo, in piazza Gollo, della 4° delle 6 tappe dell’“Alta Via Stage Race”, competizione internazionale di Mtb, giunta all’8° edizione, organizzata dall’ASD “Outdoor Experience”, oltre al sindaco Massimo Niero e al vice sindaco Guido Rossi, il sindaco di Arnasco Matteo Mirone, il direttore del GAL Osvaldo Geddo e Paola Deandreis consulente esterna del Gal, le progettiste Marinella Orso, Michela Viaggio e Michela Ruffini.

"I comuni aderenti al bando che, oltre a Cisano, hanno svolto il ruolo di capofila (Finale, Cairo Montenotte, Millesimo) hanno ottenuto due milioni e 59 mila euro di finanziamenti, ormai da tempo assegnati, per la sentieristica outdoor – dichiarano il presidente Gal, Osvaldo Geddo ed il direttore Giovanni Minuto - Crediamo di avere dato un forte impulso al lavoro congiunto e coordinato in partenariato tra enti locali ed imprese, da tutti riconosciuto come unico modo efficace per la crescita del turismo rurale nelle aree interne. Se consideriamo anche i progetti “Experience” e “Vie Aleramiche”, un forte sostegno al turismo sostenibile per circa 4 milioni e 500 mila euro per lo sviluppo dell’entroterra savonese".

Sottolinea il sindaco Niero: "Il fatto che il nostro comune sia stato scelto per ospitare una delle 6 tappe di un competizione internazionale come l’Alta Via Stage Race è un riconoscimento importante che premia il nostro lavoro di promozione e di valorizzazione del nostro entroterra e della nostra rete sentieristica. Grazie al progetto GAL, tramite il Fondo PSR della Regione Liguria, finanziato per 300 mila euro dal nostro Comune, Ente capofila, siamo riusciti a portare a termine un intervento che crea un’unica rete sentieristica che collegherà 16 Comuni da Testico a Balestrino. Residenti e turisti potranno così praticare dal trekking alla Mtb e scoprire un territorio ricco di bellezze naturalistiche e paesaggistiche, oltre a degustare prodotti a km zero coltivati e lavorati dalle tante aziende agricole e agrituristiche locali".

E sottolinea: "L’Alta Via Stage Race che, quest’anno, si sviluppa nella Liguria di ponente, tra la provincia di Genova e di Imperia, attraversando il Savonese, per arrivare al confine con la Francia, su un percorso di 400 Km e 15 mila metri di dislivello ha messo sotto i riflettori anche il nostro paese diventato, negli ultimi anni, uno dei punti di riferimento per gli amanti degli sport outdoor".

La cinquantina di atleti partecipanti alla competizione, che ha preso il via domenica 11 giugno da Cogoleto, ieri, ha raggiunto piazza Gollo dove si è svolta la premiazione dei vincitori di tappa e della classifica generale. Sul podio, al primo posto, il belga Elias Van Hoeydonck; al secondo, il tedesco Holger Scharschimidt e il francese Jonas Buchot.

A Gwen Voets, belga, unica donna partecipante alla gara ha ricevuto i complimenti da parte di tutta l’organizzazione della gara. Gli atleti sono stati ospitati dal comune di Cisano sul Neva, nel campo sportivo di Conscente, dove hanno posizionato le loro tende per trascorrere la notte. E questa mattina, sono ripartiti per la 5° tappa con meta il rifugio “La Vecchia Partenza” a Monesi di Triora.

L’Asd si è complimentata per l’accoglienza ricevuta con l’amministrazione comunale Niero e con le attività di ristorazione che hanno preparato all’arrivo degli atleti, il Pasta Party (Bar Neva), la cena (Bar Ristorante Sport) e la colazione dolce e salata (il Bar Cadana).