Cura delle lesioni cutanee: in Asl2 Savonese arrivano tre ambulatori di vulnologia

Prenderà il via da lunedì 19 giugno in ASL 2 Savonese la nuova rete di Vulnologia per la quale apriranno tre ambulatori infermieristici per la gestione delle ulcere cutanee.

Si troveranno a Finale (ex ospedale Ruffini, giovedì dalle 14.00 alle 19.00, tel. 3356198632), Loano (Istituto Ramella, martedì dalle 8.00 alle 14.00, tel. 3356198632) e Savona (via Zara, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, tel. 0198405464) per le persone che hanno bisogno di: medicazione lesioni; fasciature semplici; bendaggi semplici; bendaggi adesivi elastici e anelastici.

“Gli utenti potranno accedere agli ambulatori muniti di richiesta medica, attraverso prenotazione diretta a carico del MMG che utilizzerà l’applicativo idoneo - spiegano da ASL 2 - Potranno, inoltre, essere presi in carico pazienti dimessi dall’ospedale, per prosecuzione cure, direttamente inviati dallo specialista dimettente, previo contatto telefonico con l’Infermiera dell’ambulatorio. In particolari casi, l’Infermiera potrà valutare il paziente recandosi direttamente in struttura ospedaliera, anche prima della dimissione. In tutte le sedi ambulatoriali, in caso di bisogno e necessità, è prevista la visita del medico specialista Dermatologo”.

“Questi ambulatori sono un modello organizzativo in grado di garantire risposte appropriate ai bisogni di assistenza infermieristica della popolazione e rappresentano un punto strategico del sistema delle cure operando in stretta connessione con i Medici di medicina generale e la rete dei servizi ospedalieri e territoriali ” dichiara la Dottoressa Monica Cirone, direttore sociosanitario di ASL 2.

Che prosegue “Desidero ringraziare i professionisti che hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo che amplia la rete di prossimità già molto attiva nella nostra ASL”.

“L’ASL 2, con l’apertura di questi ambulatori - conclude il commissario straordinario Michele Orlando - prosegue nella riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali promuovendo modelli organizzativi in linea con quanto indicato nel Decreto Ministeriale77/22 in un’ottica di appropriatezza clinica delle prestazioni e sostenibilità finanziaria”