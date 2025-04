Andora, ai nastri di partenza l'edizione 2025 del WindFestival: torna nel Ponente il più grande expo italiano dedicato agli sport di mare, vento e non solo

E' quasi tutto pronto per dare il via ufficialmente nel prossimo fine settimana, dall'11 al 13 aprile, alla quattordicesima edizione del WindFestival, il più grande expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento che torna per il terzo anno nel savonese e per la seconda volta ad Andora.

Continua così, dopo due weekend di livello nazionale dedicati al beach volley, una stagione primaverile ricca di eventi sul litorale dell'estremo ponente savonese. Sfide al vento, acrobazie e spettacolo con il wind surf e il wind surf foil o il kite surf, con gli appassionati che potranno testare in anteprima i nuovi materiali e le nuove tavole.

Il festival, anticipato di sei mesi su richiesta delle aziende, proprio per poter mettere alla prova le nuove uscite in fatto di attrezzature in vista della stagione estiva, non sarà però solo dedicato allo sport, con le serate tra musica e divertimento. Il tutto presentato quest'oggi proprio nella cittadina andorese, il cui Comune patrocinerà l'evento.

"Il riscontro è stato incredibile, sia da parte delle aziende, sia dalle tante associazioni che si occupano di sport acquatici e non solo - ha spiegato Valter Scotto, co-organizzatore per la TF7 ActionSport ASD - Avremo due ospiti d’eccezione: uno è Balz Müller, atleta svizzero e pioniere del Foil, un vero personaggio che è davvero spettacolare vedere in mare; l'altro è Matteo Iachino, il nostro campione italiano, unico italiano ad aver vinto tre campionati del mondo di Windsurf (uno di speed e due titoli mondiali). Con lui anche la sua compagna, Blanca Alabau, da Tarifa, campionessa del mondo slalom nel 2023".

Nel cuore della manifestazione, l’Area Expo, aperta ogni giorno dalle 10.00 alle 22.00, ospiterà le principali aziende del settore. Sotto la tensostruttura, si alterneranno prove gratuite di attrezzature e lezioni tenute da istruttori qualificati.

Ma non c’è solo sport acquatico: da qualche anno il festival si è ampliato includendo anche attività outdoor. Oltre alla veleggiata "Mater", attesissima la prima tappa del Campionato Italiano AICW Windsurf, con la partecipazione di campioni come Matteo Iachino, Blanca Alabau e Balz Müller. In mare anche la WindFestival Open Regatta, veleggiata non competitiva aperta a ogni livello, che prevede premi ad estrazione per tutti i partecipanti. L’Area Fitness proporrà corsi con presenter di fama nazionale come Davide Tumiotto e Maura Pezzo, mentre non mancheranno le attività outdoor: escursioni di trekking gratuite, tour in bicicletta nell’entroterra andorese grazie alla collaborazione con l’SD Mike, e quattro escursioni, da venerdì a domenica per gli amanti della MTB.

Tra le altre attività collaterali la marcia acquatica in notturna, lezioni ed esibizioni di skate, longboard, pole dance, arti marziali, basket e pattinaggio. Non mancherà poi il divertimento: street food per tutti i gusti con dieci food truck che proporranno specialità italiane e internazionali fino alle 22.00,e la serata anni ’80-’90 il venerdì; sabato invece ci sarà la Combriccola del Blasco e, a grande richiesta, torna anche il Bikini Contest, durante il quale verranno elette Miss Andora e Miss Bikini.

"Abbiamo studiato una scaletta ricca e adatta a tutti i tipi di pubblico - racconta l'altro co-organizzatore, Conan Scotto - Crediamo davvero che siano tre giorni perfetti per chi vuole avvicinarsi agli sport acquatici e d’azione, con lezioni gratuite e la possibilità di provare tantissime discipline".

Divertire e quindi un fine ambizioso per l'Amministrazione, basandosi proprio su eventi come questo: "L'obbiettivo principale è sempre destagionalizzare: dopo un ottimo marzo, vogliamo rendere anche aprile ricco di eventi, come appunto il Wind Festival, che coinvolgerà tantissimi appassionati non solo di surf, windsurf e kitesurf, ma anche di attività outdoor - spiega il sindaco Mauro Demichelis - Al Parco delle Farfalle, durante tutto il weekend, si potranno provare queste attività in modo libero e gratuito. E un grazie particolare agli organizzatori che anche quest’anno hanno pensato all’inclusione, prevedendo attività dedicate anche alle persone con disabilità".

Grande attenzione sarà infatti riservata all’inclusione con il Windsurfing Adaptive Challenge, valido come terza edizione del Campionato Nazionale di Parawindsurfing, che vedrà tra i protagonisti l’atleta paralimpica Roberta Galizia.

Qui il programma completo della manifestazione.