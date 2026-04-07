Alassio ospita il convegno "Liguria in forma": focus su prevenzione e gestione dell’obesità

Sabato 11 aprile ad Alassio, dalle ore 16:30 alle ore 19, presso l’Auditorium “Roberto Baldassarre” della biblioteca civica Renzo Deaglio, si svolgerà il convegno “Liguria in forma. Criteri e strategie per la prevenzione e la gestione dell’obesità”. L’iniziativa, organizzata dalla sezione locale "Pino Zucchinetti" dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio ed in collaborazione con Regione Liguria, C.O.N.I. Savona, Centro Nazionale Sportivo Libertas ed ANSMeS – Comitato Regionale Liguria, affronta un’emergenza che in Italia colpisce circa 6 milioni di persone, e mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su una sfida cruciale della società contemporanea.

L'incontro sottolinea un importante primato normativo: la Regione Liguria è infatti la prima in Italia ad aver inserito l'obesità nel Piano socio-sanitario regionale come malattia cronica, grazie ad una mozione dedicata del consigliere Regionale e consigliere capogruppo di maggioranza del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi, approvata all'unanimità.

I lavori – aperti dai saluti istituzionali dell'assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò, dall'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, e dal delegato C.O.N.I. Savona, Roberto Pizzorno – saranno moderati dalla presidente UNVS di Alassio, Cristina Bosio, ed offriranno un approccio multidisciplinare al tema attraverso una serie di interventi qualificati: il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi illustrerà i nuovi programmi di prevenzione rivolti a scuole, famiglie e comunità, sviluppati a seguito della recente riforma sanitaria; il dott. Samir Sukkar, direttore Nutrizione Clinica del Policlinico San Martino di Genova, analizzerà la patologia sotto il profilo medico, offrendo linee guida per una corretta alimentazione; il dott. Giovanni Lodetti, ambasciatore UNVS e docente dell'Università degli Studi di Milano, approfondirà l'importanza del "Welfare dello Sport" e i benefici di un approccio sportivo sano per persone in sovrappeso o affette da obesità.

“Come amministrazione comunale – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchientti - crediamo fortemente nel valore dell’attività fisica come strumento di benessere e ci impegniamo affinché sia sempre più accessibile a tutti, innanzitutto come parte integrante di uno stile di vita capace di tutelare e promuovere il benessere in tutte le fasce di età. Coinvolgere la cittadinanza su temi così rilevanti significa investire concretamente nella prevenzione e nella diffusione di una maggiore consapevolezza rispetto ai corretti comportamenti quotidiani. Ringrazio le figure istituzionali, i professionisti di alto profilo e tutte le realtà impegnate in questa iniziativa così importante”.

“L’inserimento dell’obesità nel Piano socio-sanitario regionale – dichiara il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi -segna un passo fondamentale nel riconoscimento di questa patologia come priorità da affrontare. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare un approccio integrato che unisca prevenzione, informazione e interventi concreti sul territorio, a partire da scuole e famiglie. Mi fa veramente piacere la realizzazione di questo importante convegno ad Alassio, città fiore all’occhiello della Liguria dal punto di vista del benessere e della qualità della vita, che da tempo investe in politiche orientate in questa direzione. Un risultato che deve molto all’impegno dell’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti e dell’assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni, e che oggi può contare anche sull’impegno concreto della nuova sezione ‘Pino Zucchinetti’ dell’UNVS, presieduta da Cristina Bosio”.