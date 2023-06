Tutti al mare! Da Bra a Laigueglia per festeggiare la bandiera blu

L’estate è alle porte, il caldo ha preso il sopravvento, la voglia di solecuoreamore comincia a salire su. Ormai è tutto un parlare di prova costume, abbronzatura, spiagge e mete di mare dove trascorrere le vacanze.

Avete detto mare? Se per decidere vi serve un piccolo incoraggiamento, eccovi servito. Quest’anno ci sono due motivi in più per scegliere la Liguria: la regione è arrivata a contare 34 bandiere blu (il vessillo che certifica la pulizia delle acque di balneazione), 2 più dello scorso anno e si conferma in testa alla classifica nazionale.

In provincia di Savona giochiamo in casa, meta prediletta dei nostri weekend, delle gite dell’ultimo minuto e non è difficile capire il perché. Qui ognuno di noi ha la sua privatissima “spiaggia del cuore”, quella dove si andava con la famiglia, dove si è innamorato, quella segreta (da non dire e scrivere mai), quella così bella che rimane indimenticabile.

Per ricordarvi che non esistono solo le Maldive, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha premiato un bel po’ di comuni che molti di noi conoscono bene da quando eravamo piccini: Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze.

Tra le new entry c’è (udite udite) Laigueglia. Quanti ricordi, eh? Mare pulito e cristallino con il vento che mitiga l’afa estiva: non c'è dubbio che la colonia marina di Bra sia una destinazione fantastica per chi cerca una vacanza balneare da sogno e fare foto a manetta.

Basta prendere l’auto, spararsi una bella playlist per il viaggio, caffettino all’Autogrill e tempo un’ora e mezza siamo con i piedi in acqua.

Pronti a tuffarvi (virtualmente e non) con noi?