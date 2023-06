Far West nel centro di Alassio: dipendenti minacciati, arredi distrutti e motorini danneggiati

“Due persone in evidente stato di alterazione ed in preda ai fumi dell'alcool, per la verità uno è stato maggiormente aggressivo, si sono scagliati contro i miei dipendenti, li hanno minacciati e tentato di aggredirli mentre erano impegnati sul posto di lavoro. Non paghi, si sono scagliati contro gli arredi esterni del locale, hanno distrutto diversi sgabelli e sedie oltre ad aver compromesso il telaio e la porta di accesso del ristorante. Abbiamo ovviamente chiamato le forze dell'ordine”.

È il racconto di Federico Lettera, socio del ristorante La Mangiatoia di Alassio, teatro, lunedì sera (19 giugno), di un violento episodio ai danni dei dipendenti del locale e dei clienti. In pochi minuti, infatti, sono stati aggrediti i dipendenti, distrutta parte dell'arredo esterno, danneggiati dei motorini in sosta e una persona è finita al Pronto Soccorso di Pietra Ligure.

“Ringrazio le Forze dell'ordine che in pochi minuti sono intervenute riportando la calma. Ritengo che un sistema di videosorveglianza cittadino che monitora l'incrocio Via Verdi, via Leonardo da Vinci, Vico Chiusetta, via San Giovanni Bosco sia obbligatorio ed imprescindibile per la sicurezza della città. Alassio, soprattutto di notte, è alla mercè di sbandati”, conclude Lettera.