Caserma dei pompieri di Varazze, con l'aumento dei prezzi via ad una variante: i lavori ripartiranno a luglio

Doveva concludersi entro i primi mesi del 2023 il cantiere per la nuova caserma dei vigili del fuoco di Varazze ma il rincaro dei materiali ha di fatto stoppato le lavorazioni.

Da lì la decisione del Provveditorato alle Opere Pubbliche insieme alla ditta appaltatrice di dar vita ad una variante per rimodulare gli interventi e sbloccare di fatto la situazione burocratica che si era venuta a creare.

I primi di luglio quindi sono pronti a ripartire i lavori per la costruzione della nuova sede tanto attesa sia dal comando provinciale che dal distaccamento varazzino attualmente ancora in via del Salice nella frazione di San Giacomo e dai cittadini.

"C'è molta soddisfazione da parte dell'amministrazione per la ripresa dei lavori, in quanto è stato un periodo sofferto perchè c'era la voglia e l'intenzione di riprendere il prima possibile - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - È stato possibile sbloccare la situazione d'impasse grazie all'interlocuzione tra il Comune, il Provveditorato, l'impresa, i tecnici e il comando dei vigili del fuoco di Savona e Varazze".

Nel febbraio 2021 erano partiti i lavori di demolizione di due capannoni di levante degli ex cantieri Baglietto, ad aprile il Provveditorato delle Opere Pubbliche aveva consegnato le aree alla ditta aggiudicatrice dei lavori e a maggio invece era stata demolita la storica palazzina degli uffici.

La nuova caserma è stata finanziata dal Ministero dell'Interno con un investimento di 2 milioni e 800mila euro. 200mila euro invece erano stati stanziati dall’amministrazione per la demolizione dei capannoni per poter creare così il piazzale di manovra.