Albissola, i ladri colpiscono ancora: rubato un altro pesce nell'opera di Nino Ventura

Ancora una volta un furto sulla Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina. La scorsa settimana era stato rubato un pesce presente all'interno delle statue de "L’esercito del Piccolo Pesce” e nei giorni scorsi ne è stato sottratto un altro dall'opera installata lo scorso aprile nella fontana del Molo Sant'Antonio.

Nei mesi scorsi si era verificato un atto vandalico che aveva visto colpita una sfera de "La Natura" di Lucio Fontana e ad Albisola i furti e i danneggiamenti dei conigli "Osvaldo" in Piazza Dante realizzati da Paolo Pastorino.

A marzo era stata rubata, probabilmente su commissione, la statua in bronzo dal peso di circa 100 kg, "Ercole vecchio", realizzata nel 2008 dall'artista cubano Alfredo Sosabravo e posizionata lungo la passeggiata Eugenio Montale albisolese.

L'installazione di Ventura, composta da ben 12 personaggi in terracotta alti oltre 3 metri e realizzata nel 2008 nel Centro Museale Fornace Pagliero a Castellamonte, si ispira all’esercito di terracotta di Xi’an, costruito tra il 246 e il 206 a.C. come riproduzione dell’armata che portò lo stato di Qin alla vittoria e unificazione dell’Impero cinese e sarà visibile per tutta l’estate, fino al 3 settembre.

Pare che l'artista non demorda e abbia deciso di riposizionarli nuovamente negli spazi che purtroppo sono rimasti vuoti.