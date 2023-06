Aurelia e passaggi a livello, stavolta tocca a Borgio: tir sfonda la sbarra, traffico rallentato (FOTO)

Attimi di apprensione a Borgio Verezzi dove un mezzo pesante ha travolto la sbarra del passaggio a livello all'altezza del collegamento tra la via Aurelia e il centro del paese.

Disagi alla circolazione ferroviaria (con i convogli costretti a procedere lentamente) e al traffico sulla strada statale (completamente bloccato in direzione Pietra Ligure), ma fortunatamente non si registrano persone ferite.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli accertamenti del caso e per regolare la circolazione stradale. Necessario anche l'intervento dei tecnici RFI per ripristinare il passaggio a livello.