Strada franata in località Ferraie a Varazze, approvato il progetto per il primo lotto

E' stata approvata la progettazione del primo lotto per la sistemazione della strada in località Ferraie in via Monte Beigua a Varazze.

Sulla via nel novembre del 2019 si era verificato un consistente reinnesco di un vasto movimento franoso (che si era verificato già nel 2014), che aveva creato un forte abbassamento del sedime stradale e lo scivolamento verso valle dello stesso comportando la chiusura del transito sul tratto interessato.

Per questo erano state eseguite opere in somma urgenza per la riattivazione della viabilità ed era stato segnalato, alla Regione Liguria la necessità di intervenire con urgenza alla ricostruzione stradale.

Con un decreto del presidente Giovanni Toti era stato identificato l’intervento di realizzazione delle opere di consolidamento del movimento franoso, la regimazione acque e la ricostruzione per un importo complessivo di 1 milione e 300 mila euro e nel gennaio 2021 il comune aveva inoltrato al Ministero dell'Interno la domanda di un contributo relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva che era stata finanziata con 75mila euro.

Il progetto è stato così diviso in due lotti: la prima fase consiste nell'esecuzione di opere di stabilizzazione utili per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dal movimento franoso; la seconda fase prevederà l’esecuzione di opere di stabilizzazione per mettere in sicurezza l’intero fronte franoso, che comprende anche quello a valle della strada.

Il primo lotto prevede un importo complessivo di 1 milione e mezzo di euro e il secondo di 850mila euro.

Nel frattempo è stato pubblicato l'avviso per la manifestazione d'interesse per i lavori di consolidamento.