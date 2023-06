Emergenze, una sala alternativa di protezione e di difesa civile nel comando dei vigili del fuoco (FOTO)

Queste le attrezzature messe a disposizione grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell'Interno che sono state acquistate per garantire l'operatività di una sala alternativa di protezione e di difesa civile a quella presente nel Palazzo del Governo, da attivare in caso di eventi emergenziali.

Nel quadro delle iniziative finalizzate all’aggiornamento delle pianificazioni di protezione e difesa civile oltre a garantire la piena operatività delle strutture di coordinamento provinciale da attivare in caso di eventi emergenziali, è stata avviata infatti nei mesi scorsi dalla Prefettura, in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, una ricognizione di locali demaniali utilizzabili come sito alternativo con lo scopo di garantire la necessaria continuità d’azione, a seconda dei casi, del Centro Coordinamento Soccorsi, del Comitato di Difesa Civile e della Sala operativa di protezione o di difesa civile.