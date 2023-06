Savona, a 645 famiglie la "carta solidale" per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità

Sono 645 le famiglie che nelle prossime settimane riceveranno la "carta solidale" o "carta alimentare" dell'Inps per l'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica, e può essere spesa in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari . La misura è prevista dalla legge di bilancio 2023 ha istituito un fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità, da parte di persone in possesso di un Isee non superiore a 15.000 euro, con priorità alle famiglie con almeno tre componenti.

Al Comune di Savona sono state assegnate per un valore complessivo di 246.712 euro. Il personale degli uffici dei Servizi sociali hanno fatto la verifica anagrafica per la lista dei potenziali beneficiari trasmessa da Inps. A questo punto l'Inps trasmetterà la lista dei beneficiari a Poste Italiane che dovrà predisporre le carte prepagate e comunicarne i codici al Comune. Sarà Palazzo Sisto a fare la comunicazione ai beneficiari tramite posta ordinaria .

“Mi fa piacere che sia stata prevista questa misura che sarà di supporto a molte famiglie – spiega l'assessore al Sociale Riccardo Viaggi – per l'erogazione della carta c'è stato un grande lavoro da parte del personale dei Servizi sociali, al quale va il merito e che ringrazio per il lavoro svolto”. Il beneficiario con la lettera inviata dal Comune dovrà rivolgersi a poste Italiane per l'attivazione e il ritiro della carta e dovrà essere fatta almeno una spesa entro il 15 settembre.