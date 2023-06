Albenga, come da tradizione luglio si apre con la Festa della Madonna di Pontelungo

Come da tradizione luglio ad Albenga inizia con la Festa della Madonna di Pontelungo.

Si partirà il 1° luglio con il corteo storico che alle 21.00 partirà da Piazza De Andrè, percorrerà i viali alberati (viale Italia e viale Martiri della Libertà) arriverà davanti alla cattedrale San Michele dove vi sarà l’investitura dei capitani dei Rioni e proseguirà quindi verso il Santuario di N.S. di Pontelungo.

Il giorno dopo si terrà la tradizionale Festa del 2 Luglio.

In Viale Pontelungo a partire dalle 14,30 si terrà la tradizionale fiera, alle ore 18,00 nell’area esterna del Santuario si terrà la messa e, a seguire la processione, alle ore 21,30 Concerto del Corpo Bandistico di Pontelungo e alle 23,00 spettacolo pirotecnico.

“L’appuntamento del 2 luglio è uno tra quelli più sentiti non solo dai nostri concittadini, ma in tutto il comprensorio - affermano l’assessore agli eventi Marta Gaia e il sindaco Riccardo Tomatis - Si partirà con il corteo storico il 1° luglio e, il giorno dopo, la tradizionale festa a Pontelungo. L’estate proseguirà poi con Aspettando Albenga Racconta e il prossimo finesettimana Albenga Racconta con grandi ospiti del panorama culturale italiano. La cena in bianco per la bianca e, poi, il luglio ingauno con il Palio Storico di Albenga e molto altro”.