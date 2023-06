Auto contro muretto a Finalpia, ferito un pedone: codice giallo al Santa Corona

Soccorsi mobilitati nella mattina odierna a Finale Ligure. L'allarme è stato lanciato sulla via Aurelia, all'altezza di corso Europa, nella zona di Finalpia.

Secondo quanto riferito, un'auto ha urtato un muretto per cause ancora in via di accertamento. Il parapetto danneggiato avrebbe poi colpito una donna che transitava a piedi in quell'istante.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure, l'automedica e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Avrebbe riportato una trauma alle gambe. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito qualche disagio.