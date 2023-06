Al via il 1° luglio la terza edizione di «AlbisJazz»

Al via la terza edizione di «AlbisJazz», festival che dall’1 al 6 luglio porterà nelle Albisole nove grandi artisti del panorama jazz internazionale: Eleonora Strino, Dado Moroni, Emanuele Cisi, Riccardo Fioravanti, Enzo Zirilli, Giampaolo Casati e Dino Cerruti, special guest Danilo Rea e Joris Teepe.

Si parte sabato 1° luglio in Piazza del Talian (Albisola Superiore), un piccolo angolo del centro storico fronte mare, fra olivi e case color pastello, dietro i tipici caruggi popolati da ristoranti, negozi e botteghe artigiane. Appuntamento dalle 21: prima, con gli amici di ASD Eunike; poi dalle 21.30, con la prima Jam Session che vedrà esibirsi la squadra al completo dei 7 maestri della masterclass AlbisJazz: Eleonora Strino (che quest’anno prende il posto di Peter Bernstein alla chitarra), Dado Moroni (pianoforte), Emanuele Cisi (sax), Riccardo Fioravanti (basso), Enzo Zirilli (batteria e percussioni), Giampaolo Casati (tromba) e Dino Cerruti (contrabbasso). A questi, si aggiungerà anche il contrabbassista olandese Joris Teepe, che arriverà da New York, dove vive stabilmente da anni, per prendere parte alla rassegna fino a martedì 4 luglio. Oltre ai maestri, suoneranno anche gli allievi della masterclass.

L’originale rassegna musicale dedicata alla musica jazz è organizzata dall’associazione La Bella Brezza in collaborazione con l’associazione Note e Natura di Cuneo, con la direzione artistica di Dado Moroni e Gianmaria Bonino, grazie al contributo della Fondazione De Mari e di Banca Generali, in collaborazione e con il patrocinio di Regione Liguria, dei Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona, e il progetto Erasmus+.