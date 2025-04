Weekend di Pasqua in Liguria: meteo ballerino e speranze appese a un filo

Le speranze di grigliate all'aperto e gite fuori porta per Pasqua e Pasquetta sembrano sempre più in bilico. A dirlo è Paolo Bonino, previsore meteo dell’associazione Limet Liguria, che ci aiuta a fare chiarezza su cosa aspettarci per il weekend pasquale nella nostra regione. E purtroppo, le notizie non sono buone.

“Le previsioni sono ancora un po’ incerte – esordisce Bonino – però comincia a delinearsi un quadro abbastanza chiaro per la nostra regione. Se fino a ieri sembrava che la giornata di Pasqua fosse compromessa, con piogge diffuse, ma che a Pasquetta la situazione potesse migliorare, grazie allo spostamento della perturbazione verso Levante, da oggi i modelli sono cambiati”.

Le nuove mappe, aggiornate proprio nelle ultime ore, non solo confermano il brutto tempo per domenica 20 aprile, ma gettano ombre anche su lunedì 21. “Pasqua resta bagnata, con piogge soprattutto sul settore centro-occidentale: quindi Genova, Savona, Imperia e i rispettivi entroterra. Anche sul Levante la situazione non sarà ideale, magari con qualche precipitazione in meno, ma comunque instabile”.

La vera delusione però arriva dalle ultime proiezioni per il Lunedì dell’Angelo: “Se fino a ieri si vedeva la perturbazione andarsene, oggi le mappe mostrano che resterà stazionaria sulla Liguria anche a Pasquetta. Questo significa cieli nuvolosi, possibilità di piogge, e addio al sole che speravamo potesse salvare almeno la grigliata”.

Dal punto di vista termico, non ci sarà da temere il freddo: “Si tratta di aria mite, quindi niente gelo, ma ovviamente se piove non farà nemmeno caldo. Serviranno abiti adeguati, e probabilmente bisognerà rivedere i programmi”.

Con un pizzico di ironia, Bonino commenta un dato curioso: “Sembra che serva una pandemia per avere una Pasqua col sole. Ho guardato le statistiche: negli anni del Covid, con tutti chiusi in casa, il tempo era splendido. Un paradosso amaro, ma vero”.

Non tutto però è già scritto. “I modelli restano un po’ ballerini, soprattutto per Pasquetta, pertanto sarà necessario aspettare i prossimi aggiornamenti per avere un quadro più definito della situazione”.