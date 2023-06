Savona, inizia la raccolta firme per il salario minimo. Rifondazione Comunista: "Basta stipendi da fame"

Sabato 1° luglio inizia anche a Savona la raccolta firme a favore di una proposta di legge di iniziativa popolare sul salario minimo: 10 euro almeno all’ora.

Promossa da Unione Popolare, quindi anche da Rifondazione Comunista che ne fa parte, è una campagna di rilancio delle iniziative sociali per una sinistra di alternativa che vuole porre all’attenzione della popolazione e delle istituzioni soluzioni necessarie e imprescindibili innanzi alla crisi strutturale in cui sempre più sopravviviamo invece che vivere.

"Non sono più accettabili, semmai lo sono stati, salari da fame: pochi euro all'ora per ritmi di lavoro straordinari, per uno sfruttamento che sta continuando ad arricchire le medie e grandi aziende, facendo fare loro profitti che sono all'origine dell'attuale crisi inflazionistica", spiegano da Rifondazione Comunista - Federazione provinciale di Savona.

"E' falsa l'affermazione che siano i salari a causare l'aumento del costo della vita. Sono le politiche del governo Meloni in Italia e quelle della BCE in Europa a sostenere un attacco, ancora una volta, a chi ha di meno, a chi non mette insieme il pranzo con la cena".

Rifondazione Comunista e Unione Popolare stanno dalla parte di chi ha sempre meno, di chi subisce ricatti e prepotenze sul posto di lavoro e ottiene in cambio misere paghe e salari fermi da un decennio a questa parte.

"Serve un salario minimo garantito: noi pensiamo che 10 euro sia il minimo non negoziabile. Un minimo che deve essere garantito per legge e chiediamo a tutti i cittadini di sostenere questa lotta per indicare al Parlamento la via su cui legiferare. Il primo banchetto si terrà sabato 1° luglio in corso Italia a Savona, dalle ore 17.00 alle ore 19.30 (lato libreria Ubik)", concludono da Rifondazione Comunista.

Il calendario degli altri appuntamenti è aggiornato sul sito rifondazionesavona.it. E' possibile firmare ogni giovedì pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00, presso la sede provinciale del Partito in via Garroni 61 R. a Lavagnola.