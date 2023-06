Cantiere S. Brigida, il sindaco: "Entro la metà di luglio è previsto un aggiornamento da parte di Anas"

"Entro la metà del mese di luglio è previsto un aggiornamento da parte di Anas sul cantiere".

Questi gli sviluppi annunciati dal sindaco di Caterina Mordeglia a seguito delle interlocuzioni avute sui lavori per la rimozione dei ponteggi sul voltino di via Aicardi che potrebbero così la parola fine su una lunga telenovela.

Era stato infatti rifatto l'asfalto ed era stato sistemato il marciapiede nei pressi proprio del cantiere per i lavori di adeguamento idraulico del Rio Santa Brigida.

Gli operai negli ultimi due mesi sono al lavoro per la rimozione dell'area disposta da qualche anno per la messa in sicurezza delle abitazioni che avevano subito dei cedimenti.

I commercianti della zona si erano lamentati a più riprese della chiusura che gli aveva comportato un netto calo del fatturato e dopo mancate risposte da parte di Anas avevano anche deciso di rivolgersi direttamente al presidente della Regione Giovanni Toti. Il comune di Celle comunque si era costituito nel reclamo promosso da Anas contro la decisione del giudice Davide Atzeni.

L'amministrazione comunale aveva infatti affidato l'incarico ad un legale perché sarebbe preoccupata per i problemi idraulici e idrici in quanto al momento è sempre presente una strozzatura che non consente il passaggio dell'acqua e nel prosieguo degli interventi, dopo l'estate, è prevista la sistemazione della tombinatura e il posizionamento degli scatolari che andrebbero a risolvere la problematica.