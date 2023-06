Elisabetta Ferrero nuovo presidente del Rotary Club di Savona

La sera di giovedì 29 giugno il Rotary di Savona ha celebrato il passaggio di consegne fra Giorgio Rutelli, in carica dal luglio 2022, e il nuovo presidente: Elisabetta Ferrero, avvocato savonese. E' la seconda donna a dirigere il Club che, fondato nel 1930, ha associato in oltre novanta anni molti fra i cittadini di Savona più impegnati nelle professioni, nelle imprese e nelle attività sociali e culturali.

Il Rotary è una associazione di servizio che conta un milione e quattrocentomila soci in 46.000 club in tutti i continenti, impegnati in azioni rivolte alle comunità locali e a quelle dei paesi in via di sviluppo.

Nell’anno 2022/23 il Rotary di Savona ha realizzato services afavore di giovani con disabilità, ha offerto esperienze di educazione all’inclusione agli studenti delle scuole superiori, ha finanziato e contribuito operativamente alla ristrutturazione della scuola di Villapiana, ha fornito concentratori di ossigeno ad alcune RSA del territorio e un ecografo a un reparto di maternità centroafricano, ha promosso la realizzazione del progetto “I custodi del bello” in collaborazione con il Comune di Savona e la Charitas diocesana, ha sostenuto numerosi eventi culturali a favore della comunità cittadina fra i quali la grande mostra “La Cattedrale Scomparsa”, visitata da oltre 4000 persone.

Il presidente Ferrero ed il nuovo consiglio direttivo (Mauro Buzio, Francesca Ratti, Alberto Becchi, Albino Chiesa, Franco Bochicchio, Renato Chiarlone, Laura Demichelis, Alberto Visentin) hanno già annunciato una nuova lista di azioni che impegneranno i soci del Club durante l’anno del loro mandato.