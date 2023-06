Il Comune di Cengio si è aggiudicato il “Premio Piccolo Comune Amico”

Il “Premio” organizzato da Il Codacons, insieme a Aci, Anci, Enac, Fit – Federazione Italiana Tabaccai, Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem, è finalizzato a promuovere lo sviluppo e valorizza le eccellenze dei Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. Il “Premio Piccolo Comune Amico” è suddiviso in 5 categorie: e vengono premiati i primi tre di ogni categoria.

Il comune di Cengio si era candidato con la Zucca di Rocchetta e la manifestazione “ZuccaInPiazza” nella categoria Agroalimentare, che riguarda le eccellenze agro alimentari, sia prodotti locali che elaborazioni di prodotti alimentari e ricette tipiche.

Impresa non facile per il piccolo comune di Cengio, considerando che fra i 510 Comuni italiani candidati erano presenti eccellenze di ogni tipo e feste di grande importanza. Ma l’idea poggiava sul fatto che questa cucurbita è l’unica al mondo ad avere una sua carta di identità a garanzia della piena tracciabilità, oltre al fatto di essere apprezzata da grandi chef. La lungimiranza degli amministratori comunali, a partire dal Sindaco, ha portato prima alla candidatura e poi a raccogliere un consenso molto più ampio del territorio di riferimento. Cengio era fra i pochi della Liguria in gara insieme ad Altare (per l’arte del vetro), Toirano (per “Giro delle Borgate”), Rezzo (risparmio energetico), Ceriana (la salsiccia), Pietrabruna (La “Stroscia”).

Ed è stata un’occasione preziosa per far conoscere, oltre i confini provinciali e regionali, al grande pubblico questa eccellenza diventata negli anni simbolo della difesa della biodiversità. Nel sito della Codacons veniva evidenziato che “L’eccellenza agroalimentare oggetto di questa candidatura è rappresentata dalla coltivazione e trasformazione di una cucurbita denominata LA ZUCCA DI ROCCHETTA. L’UNICA CUCURBITA CON LA CARTA DI IDENTITA"

La sua produzione viene curata dalla Associazione Produttori e Trasformatori con sede a Cengio (SV) costituita nel 2007 con apposito Statuto e disciplinari di produzione e trasformazione. La Zucca di Rocchetta, viene raccolta come da disciplinare alla fine di settembre inizio ottobre e per un uso di qualità in cucina si utilizzano zucche della produzione dell’anno precedente. Questa Zucca ha un periodo di conservazione molto lungo che varia da 13 a 18 mesi. Viene utilizzata in cucina per preparare zuppe e risotti, ma anche per preparare confetture e mostarde per l’accompagnamento di formaggi; confetture per dessert; candita per uso pasticceria e confetteria ed essiccata. Con i suoi semi viene prodotto un olio particolare. Le migliori zucche dei soci produttori vengono registrate e ad ognuna viene apposto al picciolo un cartellino riportante il numero dell’esemplare, il peso, il numero del socio produttore al fine di garantirne la piena tracciabilità. Dal 2019 ogni esemplare viene accompagnato da una vera e propria “carta di identità” riportante tutte le informazioni della registrazione.

Dal 2005, ogni anno nel Comune di Cengio sempre alla terza domenica di ottobre, si svolge la manifestazione denominata ZuccaInPiazza dove attorno alle “zucche” vengono promossi i prodotti di eccellenza del territorio. La Zucca di Rocchetta è un prodotto a Denominazione Comunale di Cengio (De.Co.) inoltre Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel 2007 con un decreto ha inserito della Zucca di Rocchetta nell’elenco dei prodotti agroalimentari PAT ed è sull’ARCA del Gusto di Slow Food Internazionale.

L’appuntamento per la consegna del Premio sarà il prossimo 12 Luglio a Roma a Palazzo Rospigliosi e sarà ritirato dal sindaco di Cengio e Assessori.

I comuni vincitori del premio “Piccolo comune amico”, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una Mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.