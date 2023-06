Lavoratori precari in Ata, prorogato il contratto. I sindacati: "La vera discussione si potrà fare quando subentrerà la nuova società"

"Com'era assolutamente prevedibile l'accordo è stato firmato da tutti. È stato un incontro positivo e questo consente ad Ata di prorogare il contratto dei precari. L'amministrazione comunale ha ribadito il suo auspicio che con gli strumenti possibili si possano stabilizzare questi lavoratori - hanno proseguito Giancarlo Bellini e Antonello Sangiovanni, Fp Cgil che ha partecipato all'incontro insieme a Stefania Druetti, Nidil Cgil - La discussione sindacale vera la potremo fare con Sea-s nel momento in cui sarà costituita. La strada maestra è quella di fare un bando per le assunzioni all'interno nel quale tenere conto di chi ha lavorato per anni nella precarietà in Ata".