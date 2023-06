Savona, allaccio rete fognaria in via Nizza: senso unico alternato davanti a Villa Zanelli

Sono scattati da lunedì i lavori in via Nizza di fronte a Villa Zanelli e non stanno mancando le code sul tratto.

Tramite i movieri o con il posizionamento di due semafori è presente un senso unico alternato con gli automobilisti che a seguito della conclusione dei lavori sulla passeggiata ciclopedonale speravano di non dovere più far fronte ai rallentamenti.

Gli interventi che dovrebbero essere realizzati dalle 7.30 alle 17.30 (esclusi il sabato e la domenica) sono stati disposti per allacciare la rete fognaria della riqualificata storica Villa savonese e andranno avanti fino a venerdì 7 luglio.

Non erano mancate le polemiche a marzo visto che si era sgranato l'asfalto appena rifatto della pista ciclabile. Erano stati così effettuati i lavori tra le Fornaci e Zinola con la ditta incaricata dei lavori che aveva proceduto alla scarifica e poi al rifacimento.