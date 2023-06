Savona, c'è il certificato di collaudo per il parcheggio di Parco Doria. L'apertura nei prossimi giorni

Potrà finalmente aprire, con un anno di ritardo rispetto al previsto, il parcheggio pubblico di Parco Doria in via Braja, all'incrocio con via Stalingrado. Poco più di una settimana fa l'ingegnere incaricato ha depositato al Comune il certificato di collaudo, atteso da tempo. Il parcheggio potrà così essere reso fruibile ai savonesi, mettendo a disposizione della cittadinanza 22 stalli, di cui uno per persone con disabilità.

“Finalmente siamo riusciti a fare il collaudo – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi - Il parcheggio dovrebbe essere aperto a giorni, dovremo solo fare prima una pulizia sommaria e togliere le erbacce Abbiamo faticato ad avere ottemperate le disposizioni che erano nel contratto da parte della ditta incaricata dei lavori ma ora il parcheggio potrà essere fruibile liberando nuovi posti auto in città”. Il collaudo avrebbe dovuto essere fatto entro sei mesi dalla consegna, cioè il 17 giugno 2022.

Nel corso dei lavori, per ciò che riguarda la fondazione dei pali d'illuminazione del parcheggio “avendo riscontrato una differente esecuzione rispetto alle schede tecniche dal fornitore – spiega ilo Comune nel documento del collaudo l'ingegnere Marco Gaminara – si prende atto del certificato di regolare esecuzione statico delle fondazioni dei pali dell'illuminazione redatto e sottoscritto dall'ingegnere Fenoglio Sergio”