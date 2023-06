Tpl Linea, dal 1° luglio il servizio navetta arriva anche a Laigueglia

Tpl Linea rafforza ancora il suo rapporto con le località turistiche del savonese per i servizi di trasporto nel corso della stagione estiva. Dopo il via nel comune di Bergeggi, dal 1 luglio partiranno i collegamenti anche a Laigueglia, con la navetta dell’azienda savonese pronta a sostenere le esigenze della mobilità turistica.

Questo grazie all’accordo siglato tra con l’amministrazione comunale, con il territorio laiguegliese che avrà a disposizione minibus con capacità di carico pari a 19/22 posti a sedere, per una offerta di spostamento sostenibile che possa disincentivare l’uso del mezzo privato a favore di una maggiore vivibilità nel periodo più affollato dell’anno, a vantaggio anche delle stesse aree di sosta cittadine.

Tpl Linea garantirà un servizio per la direttrice centro, via Castello Romano e via Punta Tacuara, oltre al percorso centro, cimitero Fontana del Lupo e via Summit.

Il servizio si svolgerà fino al prossimo 27 agosto: su tutte le fermate interessate verranno affisse apposite locandine con gli orari di transito.

Fermate tratto via Roma – via Punta Tacuara: via Punta Tacuara in prossimità dell’intersezione con via dei Pini civ. 31, via Punta Tacuara in prossimità dell’intersezione con via del Faro, S.S. n.1 “Aurelia” in prossimità del civ. 208 (direzione Andora - Laigueglia), tutte le fermate già esistenti adibite alla linea 40 per raggiungere il centro di Laigueglia;

fermate tratto via Roma - via Castello Romano: via Castello Romano in prossimità dei civ. n. 55, 64, 73, 82 e 132;

fermate tratto piazza Maglione - via Andrea Doria: piazzale del cimitero, via Andrea Doria in prossimità dei civ. n. 30, 71, 95, piazza Maglione;

fermate tratto piazza Maglione – via Summit: via Summit in prossimità dei civ. n. 26, 98, 103, 127 e 153. Servizio gratuito per l’utenza.