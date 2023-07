Primari di Nefrologia e Chirurgia della mano del San Paolo, gli incarichi previsti per l'autunno

Si completeranno solo nell'autunno i due concorsi per l'assunzione del nuovo direttore di Struttura complessa di Chirurgia della mano e quello di Nefrologia, aperti da mesi. I bandi di concorso per assumere i due nuovi primari erano stati pubblicati lo sorso dicembre per Chirurgia della mano e lo scorso gennaio quello di Nefrologia, ma l'iter concorsuale non si è ancora concluso.

Chirurgia della mano è vacante dall'ottobre del 2021e attualmente l'incarico è coperto dal facente funzioni Andrea Zoccolan . Nefrologia è guidata dalla facente funzioni Monica Repetto che ha assunto l'incarico il 30 giugno 2021 dopo il pensionamento di Giancarlo Mancuso ( anche lui aveva un incarico come facente funzioni). Per il futuro della Nefrologia dipenderà però dalla concessione della deroga che la Regione ha chiesto al Ministero. Sono cinque i medici iscritti al concorso mentre per Chirurgia della mano due. L'iter dovrebbe quindi concludersi nell'autunno, all'incirca dopo nove-dieci mesi dall'apertura dei bandi di concorso.

“Per Chirurgia della mano avevamo trovato una data in maggio con la disponibilità di tutti i commissari, di cui due che provengono da altre Regioni- spiega l'Asl2 ma all’ultimo un commissario si è reso indisponibile e sarà ricalendarizzato per settembre. Quello di Nefrologia è previsto anch’esso dopo l’estate”.