Giovedì 6 partono i saldi estivi, in vigore le regole previste dal nuovo decreto

“Nuova Normativa Saldi e Nuovo Codice del Consumo” è il titolo dell’incontro riservato ai funzionari degli uffici commercio e delle polizie municipali dei Comuni della provincia di Savona ed operatori del settore organizzato questa mattina da Federmoda Confcommercio al quale era presente il segretario generale di Federmoda Italia.

"Il consiglio per i saldi è andare prima nei negozi, controllare i prezzi e andare a comprare tranquillamente nei propri negozi di fiducia - spiega Torti -. Quest'anno per la prima volta ci sarà questo Decreto legislativo che equipara i saldi e le vendite a prezzo scontato nei negozi fisici a quell e online quindi l'ecommerce".

All'incontro presenti anche alcuni amministratori pubblici e rappresentanti della polizia locale che dovrà occuparsi dei controlli durante i saldi e con la quale Federmoda Confcommercio ha avviato una collaborazione.

"Un'ottima iniziativa perché coinvolge tutto il tessuto economico, sociale, urbano e anche del rispetto delle leggi quindi della polizia locale. E' un'iniziativa che parte da Federmoda Confcommercio Savona, un'iniziativa lodevolissima e che può essere un inizio per tutte le altre città che vogliono lavorare in stretta collaborazione con le forze dell'ordine".

Nell'ambito dell'incontro è inoltre stato presentato il corso di Asfoter, l'ente di formazione di Confcommercio, illustrato da Annamaria Torterolo, dirigente di Asfoter e dalla presidente di Federmoda Savona Donata Gavazza. Il corso di Consulente immagine e di vendita è rivolto a ragazzi e ragazze che non hanno ancora compiuto 35 anni e disoccupati o non occupati , anche senza diploma.

"E' un corso rivolto a persone senza occupazione - spiegano Torterolo e Gavazza - due sono le peculiarità di questo corso: la collaborazione con le aziende di Federmoda e le caratteristiche della figura che non è solo un commesso ma un consulente. Il corso si svolge parzialmente in aula e parzialmente in azienda e glie siti occupazionali sono praticamente certi".