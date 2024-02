Il 23 e 24 febbraio a Savona ritorna a grande richiesta “Desbarassu”

" Come ogni anno auspichiamo che questo possa essere un importante momento commerciale sia per i nostri associati che, finiti i saldi, possono ancora offrire interessanti sconti sia per i clienti, che possono trovare un prodotto tanto desiderato a un prezzo speciale " spiegano dalla delegazione savonese di Ascom Confcommercio.

"Come sempre – dichiara l'Assessore al Commercio Elisa Di Padova - l'Amministrazione comunale è felice di supportare le iniziative che mirano alla promozione del commercio. Per questo motivo anche quest'anno abbiamo deciso di concedere il suolo pubblico gratis ai negozianti che, in occasione del Desbarassu, allargheranno l'allestimento all'esterno del proprio esercizio commerciale. Abbiamo previsto, inoltre, l'azzeramento della tassa per la pubblicità e l'utilizzo dei canali social e del sito del Comune per promuovere questa iniziativa che è molto amata dai savonesi e non soltanto. Proprio in quest'ottica, al fine di incentivare l'afflusso di clienti anche dalle zone fuori dal centro e dai comuni limitrofi abbiamo deciso, come lo scorso anno, di ampliare di mezz'ora il parcheggio gratuito in piazza del Popolo: la prima ora di posteggio dunque sarà interamente free".