Allarme spugne fritte a Carcare, Mirri: "Massimo impegno per individuare i responsabili"

Spugne fritte a Carcare: la giunta comunale presieduta dal sindaco Rodolfo Mirri si mobilita per venire a capo della vicenda: " La polizia municipale è stata allertata - spiega il primo cittadino - Come prima azione, oltre ad aumentare i controlli, posizioneranno alcune foto-trappole nelle zone ritenute più sensibili ".

"Abbiamo chiesto ad alcuni esperti - prosegue Mirri - Stando a quanto riferito, non sarebbero spugne, bensì delle esche realizzate in poliuretano, un materiale che viene utilizzato per coibentare i tetti".