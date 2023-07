Savona, vandalizzata la bacheca del defibrillatore di Piazza Sisto: "Gesti che fanno male"

"Dietro questa rete di defibrillatori che, spero mai, servano alla cittadinanza, c'è una rete di volontari che fanno corsi ai laici del soccorso, una persona che continua spesso a controllarli e a verificare che siano in funzione, volontari che a costo zero vanno a fare gli istruttori per insegnarne l'uso. Vedere queste cose qua fa male veramente" ha detto il milite della pubblica assistenza savonese Rino Lupo.