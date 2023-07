Villa Zanelli, il fine cantiere entro metà luglio: diverse le manifestazioni d'interesse per la futura gestione (VIDEO)

"Le procedure sono ancora in corso ma ci sono degli interessi. Dobbiamo fare delle verifiche di legge e superate queste, ipotizzare un sopralluogo".

A dirlo è Paolo Gallo, amministratore unico di Arte Genova in merito agli interessamenti per la futura gestione della riqualificata Villa Zanelli con il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d'interesse che scadeva lo scorso 30 giugno.

Arte Genova, su indicazione di Regione Liguria, lo scorso fine maggio aveva pubblicato un avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici che fossero interessati alla gestione della storica villa di via Nizza, in forma di partenariato pubblico – privato.

L’avviso prevedeva che venissero presentate proposte operative che rispettino l’obiettivo di trasformare la villa, recuperata e restaurata, in un hotel a 4 stelle.

Per avviare la gestione effettiva del complesso verrà poi bandita una gara entro fine anno, per poi avere operativo l'hotel entro la stagione estiva 2024.

"Intorno alla metà di luglio finirà completamente il cantiere, un cantiere difficile dove ogni lavoro è stato coordinato e coordinato con la Soprintendenza perché lavoriamo sul più importante Liberty a livello nazionale - ha detto l'assessore all'urbanistica Marco Scajola - Per la gestione noi siamo molto aperti, ci sono molti interessi e Arte Genova sta seguendo la vicenda con molta attenzione. La nostra volontà è che ci sia una vita nuova per Villa Zanelli dopo che la Regione si è impegnata in maniera molto significativa, ci crediamo, Savona deve avere la sua villa storica riqualificata e rianimata. I segnali sono entusiasmanti".

Slitta quindi di 15-20 giorni, rispetto al cronoprogramma previsto, il fine lavori alla villa, alla depandance e al parco compresi il collaudo delle finiture e degli allacci.

Alcuni dettagli degli edifici e del parco, ad esempio il completamento delle piantumazioni, l’installazione dell’impianto di irrigazione, la realizzazione del rivestimento delle pareti della cucina e relative attrezzature e arredi, verranno conclusi una volta affidata la gestione per permettere una migliore funzionalità della struttura, con la supervisione da parte della Soprintendenza.

L’hotel vedrà, al piano terra, uno spazio di 220 metri quadrati di spazio espositivo, anche a uso pubblico in convenzione con il Comune di Savona, che ospiterà eventi come concerti, iniziative culturali e mostre temporanee.

Al primo piano 180 metri quadrati di sale ristorante per 80 coperti e reception, al secondo piano 11 tra camere e suite per un totale di 24 posti letto, 60 metri quadrati di bar con area attrezzata all’esterno e 150 di terrazza panoramica.

La dependance prevede 2 appartamenti per 4 posti letto totali al primo piano. Il parco, ampio 7800 metri quadrati, grazie alla convenzione col Comune di Savona potrà essere utilizzato per l’organizzazione di eventi e visite guidate, e ospiterà una mostra permanente di manifesti pubblicitari storici.

Per la porzione di spiaggia di fronte alla villa, è stata richiesta la concessione demaniale di 50 metri di fronte mare, per un’area di arenile di oltre 1.500 metri quadri che sarà pertinenza dell’hotel. Alla spiaggia si potrà accedere dal parco della Villa.