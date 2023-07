Rigenerazione urbana, il consigliere regionale Bozzano in tour nel savonese con l’assessore Scajola

“Oggi ho partecipato al tour con l'assessore regionale Marco Scajola nel savonese. La giornata è partita dal piccolo e meraviglioso comune di Testico, accolti dal sindaco Lucia Moscato e dalla sua squadra. Qui è partito oggi un importante intervento di rigenerazione urbana che, finanziato da Regione Liguria con circa 180mila euro su un totale di 200mila di investimento, sistemerà l'antica pavimentazione del caratteristico borghetto della fazione di Poggio Bottaro. Taglio del nastro anche in frazione Dani dopo l'intervento di messa in sicurezza che ha recuperato e restituito ai cittadini una piccola perla del territorio”. Ad affermarlo il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Seconda tappa nel comune di Toirano – prosegue il consigliere -. Noto per le fantastiche Grotte, il piccolo Comune del ponente savonese ha anche un meraviglioso centro storico che, con l'aiuto di Regione Liguria, l'amministrazione del sindaco Giuseppe De Fezza intende riqualificare. L'operazione di sistemazione è già partita con sforzi comunali, ma proseguirà con un progetto mirato che sarà presentato per partecipare al bando di Rigenerazione Urbana, pensato dall'assessore Scajola proprio per restituire smalto ai nostri centri storici”.

“Il tour dell'assessore Scajola si chiude ad Altare, con la posa della prima pietra del recupero del lascito Balestra. Nel centro storico, diventato di proprietà comunale, l'immobile è oggetto di un ambizioso progetto pensato dalla squadra del sindaco Roberto Briano. Con circa 200mila euro di contributo regionale, lo stabile vedrà partire il primo lotto di un'opera che lo trasformerà nella Casa degli Artisti del Vetro, per dare il via a una scuola artigiana che tramandi i segreti degli antichi vetrai. Con ulteriori 200mila euro - conclude -il progetto sarà completato comprendendo anche gli alloggi per gli artisti”.