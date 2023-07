Lavori alla rete elettrica Enel, a Finalborgo si fermano le pompe dell'acquedotto

Sarà un venerdì 7 luglio di disservizi per diverse utenze domestiche della rete idrica del Consorzio di Depurazione delle Acque Savonesi.

A causa di alcune lavorazioni alla rete elettrica svolti da Enel, dalle ore 9 alle ore 15 verranno disalimentate le pompe dei pozzi Rivetti, nella zona di via San Michele.

Le zone che probabilmente avranno quindi problemi restando senz'acqua dai rubinetti saranno: via Aquila, via Aquila 2, via Cavassola, via Fiume, via Oddone Pascale e via Manzoni (compreso l'istituto alberghiero).