Oggi, 6 luglio, partono i saldi! Consigli sempre utili

Al mio tre scatenate il bancomat, arrivano i saldi! Scattano oggi, giovedì 6 luglio, e avranno una durata di 8 settimane, quindi fino al 30 agosto. Vabbè, tanto a settembre saranno rimasti giusto i bermuda XXXXL.

Come sappiamo, è la rapidità a fare la differenza.Nel mentre che riflettete su cosa fare, se provare con coraggio a mischiarvi alla folla o se smanettare online, noi vi diamo tutte le info di base.In ogni caso, non fatevi prendere dalla foga e siate sempre attenti.

Tipo, sappiate che durante i saldi i commercianti hanno l'obbligo di esporre, vicino al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. Altra cosa: i prodotti in saldo devono essere separati da quelli in vendita a prezzo normale, o comunque bisogna piazzare dei cartelli ben chiari per specificare la differenza.

Se il prodotto per qualche motivo risultasse difettoso, potete farvelo sostituire senza problemi con un altro articolo sano, oppure chiedere il rimborso del cash. In ogni caso, scontrino sempre presente. Non per niente, questo è il primo dei dieci consigli del Codacons in vista dei saldi, consigli che è sempre bene tenere a mente per non farsi fregare alla grandissima. Vai col recap.

Conservare sempre lo scontrino. Si hanno due mesi di tempo, non 7 o 8 giorni, per denunciare il difetto. Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce piazzata in vendita come saldo, dev'essere l’avanzo della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino. Girare: nei giorni precedenti l'inizio dei saldi, se avete voglia, andatevi a fare un giretto per i negozi a segnarvi quello che assolutamente vi interessa, segnandone il prezzo; potrete così verificare l’effettività dello sconto praticato e andare a colpo sicuro. Idee chiare: cercate di decidere in anticipo cosa volete comprare, così evitiamo quelle scene pietose tipo il rientro a casa pieni di roba inutile, che non ci serve, ma che ci sembrava super conveniente. Diffidare degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non proprio nuovissima, o prezzi vecchi non veritieri (si gonfia il prezzo vecchio così da aumentare la percentuale di sconto ed invogliare maggiormente all’acquisto). Meglio andare sicuri nei negozi di fiducia, o comprare prodotti di cui si conoscono già prezzo e qualità, in modo da poter valutare facilmente la convenienza dell’acquisto. Negozi e vetrine: non comprate in negozi che non espongono il cartellino col vecchio prezzo, affiancato da quello nuovo e dal valore percentuale dello sconto applicato. Il prezzo, inoltre, dev'essere esposto in maniera super chiara. Provare i capi non è obbligatorio. È rimesso alla discrezionalità del negoziante. Il consiglio, però, è di diffidare dei capi che possono essere solo guardati. Che poi magari li indossiamo a casa e non piacciono Pagamenti: nei negozi che espongono in vetrina l’adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi, senza costi aggiuntivi. Fregature: pensate di essere stati bidonati? Fate una chiamata al Codacons oppure ai vigili urbani. Con i soldi non si scherza affatto.

Tutto chiaro?