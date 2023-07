Concluso il concorso in Provincia per l'incarico di per dirigente affari generali

E' Maurizio Novaro il nuovo Dirigente del settore affari generali della Provincia, in base al concorso che si è chiuso nei giorni scorsi in Provincia. Al concorso si erano iscritti altri tre candidati, oltre a Novaro. Sono Beatrice Bruno, Rosa D'Aprea e Fabio Licciardello (che era stato ammesso con riserva). Erano nella commissione giudicatrice Giulia Colangelo, Manolo Crocetta, Puglia Rosa. Il concorso prevedeva prove scritte e orali; a queste ultime è stato ammesso solo Novaro.

L'incarico dirigenziale viene conferito per la durata del mandato del Presidente della Provincia oppure sino all'eventuale cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del mandato. L'incarico può essere, comunque, risolto anticipatamente ed in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile del Presidente , con una semplice comunicazione e senza preavviso.