Depurazione a Vadino e frazioni di Albenga, la minoranza: "In alcuni casi fogna scaricata direttamente in mare"

Così dichiarano i consiglieri comunali Distilo e Porro, presenti al sopralluogo, e il consigliere Ciangherotti, il quale (assente oggi per ragioni lavorative) aveva già effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi in autonomia.

" Preso atto della relazione tecnica trasmessa questa mattina dall'ingegner Angelo Gallea al Comune di Albenga che attesta 'a Vadino e frazioni funzionamento regolare dei grigliatoria, desideriamo informare l'opinione pubblica che abbiamo effettuato un sopralluogo odierno presso i grigliatori di Campochiesa, Vadino, Bastia e Viale VIII Marzo, alla presenza del dirigente comunale ingegner Franca Briano, del geometra Graziano Floccia, dello stesso ingegner Angelo Gallea e del direttore tecnico di Sca. Durante questa ispezione, abbiamo constatato che la fognatura proveniente dai bagni delle nostre abitazioni viene scaricata, in alcuni casi, direttamente in mare, senza alcun tipo di trattamento di gragliatura ".

"Ci ha lasciati perplessi - continuano i capigruppo di Aria nuova, Lega e Forza Italia - il fatto che vi sia uno scarico che da una tombinatura, prossima al grigliatore di Campochiesa, scarica nel rio Carenda, in merito alla quale i tecnici presenti non sono stati in grado di fornirci alcun chiarimento, riservandosi prossimi accertamenti".

"Secondo quanto riportato infatti nella relazione tecnica richiesta dal sindaco a seguito di un esposto - proseguono i consiglieri comunali - tale pratica risulta essere in conformità con le normative vigenti in materia. Tuttavia, riteniamo che sia essenziale valutare attentamente il ruolo del Comune di Albenga nel rispetto delle norme ambientali relative allo smaltimento delle acque reflue”.