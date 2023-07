Le serate estive allietate dalla musica: ecco "Loano Summer Festival 2023"

La musica per allietare le serate estive da vivere in tutto il paese: questo è "Loano Music Festival", l'iniziativa fortemente voluta dai locali pubblici locali loanesi in collaborazione con il Comune di Loano assessorato turismo sport e cultura. Serate all'insegna dell'intrattenimento musicale per accompagnare turisti e residenti nei momenti di svago in diverse location cittadine.