Ferrania Film Festival, online i workshop della prima edizione

Il Ferrania Film Festival continua a svelare il programma della sua prima edizione, in calendario dall’11 al 13 settembre 2026 tra Ferrania, Cengio e la Val Bormida. Da oggi sono disponibili online tutti i workshop, una delle sezioni più significative della manifestazione, pensata per affiancare il programma culturale con esperienze pratiche dedicate alla fotografia e al cinema analogico.

La proposta comprende laboratori, dimostrazioni e masterclass che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle tecniche storiche e contemporanee della pellicola. Un programma che spazia dalla fotografia stenopeica alla cianotipia botanica, dai processi di sviluppo della pellicola attraverso estratti vegetali alle tecniche di inversione del negativo in diapositiva, fino a un workshop dedicato alla cinematografia analogica in 16 mm, durante il quale i partecipanti realizzeranno un cortometraggio utilizzando una storica cinepresa Bolex. Non mancheranno momenti dedicati alla storia della fotografia e la Masterclass Ferrania, appuntamento conclusivo dedicato alle pellicole Film Ferrania, ai processi di sviluppo e alla fotografia analogica contemporanea.

In un’epoca in cui le immagini vengono prodotte e consumate con estrema rapidità, il Ferrania Film Festival sceglie di rallentare il processo creativo, restituendo valore ai gesti, ai tempi della fotografia analogica e alla trasmissione delle competenze. I workshop non rappresentano un’attività collaterale del festival, ma uno dei suoi elementi identitari: luoghi di sperimentazione, confronto e scoperta, nei quali la pratica diventa strumento di conoscenza.

Per la direttrice artistica Lidia Giusto, la sezione dedicata ai workshop rappresenta uno degli elementi fondanti del progetto culturale del festival: "Abbiamo pensato i workshop come una parte fondamentale del Ferrania Film Festival. L’analogico è prima di tutto un’esperienza: significa imparare attraverso la pratica, sperimentare, fare tentativi, osservare gli errori e comprenderne le cause. È un percorso fatto di manualità, tempo e consapevolezza, valori che oggi rischiano di andare perduti ma che riteniamo fondamentale continuare a trasmettere".

La proposta formativa è stata progettata per essere accessibile a un pubblico ampio e trasversale. Ogni laboratorio è stato costruito con un equilibrio tra basi introduttive e contenuti di approfondimento, così da coinvolgere chi si avvicina per la prima volta alla fotografia analogica e, allo stesso tempo, offrire strumenti di crescita a fotografi, filmmaker e appassionati.

"Volevamo un programma capace di parlare a tutti - racconta Lidia Giusto - Ogni workshop offre le conoscenze essenziali per iniziare, ma anche occasioni di approfondimento per chi possiede già esperienza. Crediamo che la cultura della pellicola si mantenga viva attraverso la condivisione delle competenze e l’incontro tra generazioni, professionisti, studenti e curiosi".

Dalla costruzione di una macchina fotografica stenopeica allo sviluppo ecologico della pellicola, dalla cianotipia alla fotografia positiva in 35 mm, fino alla cinematografia analogica e alla storica minutera, ogni attività è stata pensata per mettere i partecipanti al centro del processo creativo, trasformando il festival in uno spazio di apprendimento, sperimentazione e condivisione.

Con la pubblicazione dei workshop prende forma un altro importante tassello del programma del Ferrania Film Festival, una manifestazione che nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio industriale e culturale della Val Bormida attraverso il cinema, la fotografia e la riscoperta dei saperi legati alla pellicola.

Il programma completo dei workshop e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del Festival. Alcuni laboratori prevedono un numero limitato di partecipanti ed è pertanto consigliata la prenotazione.